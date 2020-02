Line Up: Jana Binder / The Rolacas / My Little Rockstar Dream / Ceil.

ZEITPLAN

20.00 – 20.30 Jana Binder

20.45 – 21.30 The Rolacas

21.45 – 22.30 My Little Rockstar Dream

22.45 – 23.30 CEiL

CEIL

Seit über 20 Jahren stehen sie gemeinsam im Proberaum. Seit fast 17 Jahren nennen sie sich CEiL. Seitdem ist viel passiert. Bärte sind gewachsen. Bäuche auch. Die einstigen Kinder haben selbst Kinder. Aber eines bleibt. Die Liebe zur ehrlichen Musik.

An diesem Abend zelebrieren CEiL den zehnten Geburtstag ihrer EP »The End is music« - die fast auf den Tag genau damals im Schwanen das Licht der Welt erblickte. Damit das Ganze aber nicht nur rückwärtsgewandt ist, wird nach »Anthems for Pathetic Souls« zum ersten Mal seit 2016 ein neuer Song veröffentlicht. Das neue Jahrzehnt kann kommen!

MY LITTLE ROCKSTAR DREAM

Fünf unglaublich lange Jahre ist es her, dass die vier Jungs ihren Traum ausgeträumt hatten. Kurzzeitig sah es so aus, als würden sie mehr Reunion-Konzerte spielen als CEiL reguläre Gigs, aber dann haben sie es doch sein lassen und sich anderen Projekten gewidmet.

Für diesen Abend kommen sie zurück. Mama ist stolz. Und alle sind aus dem Häuschen.

THE ROLACAS

The Rolacas sind vier melancholische Typen, die, trotz der musikalischen Aufarbeitung ihrer Gedanken, auf dem Drahtseil, gespannt zwischen depressiven Phasen und himmelhochjauchzenden Passagen des Lebens, balancieren. Aufgewachsen in den Banlieues rund um Stuttgart wurden Dominik, Christof, Oliver und Jorin schon im fru?hen Kindesalter vom Sound der Garagen Schwedens und Großbritanniens geprägt. Im träumerischen Feinstaubsmog und dem siechenden Dasein im Kessel ist die Musik der Rolacas die richtige Medikation zum Durchhalten in den dunkelsten Stunden. Verabreicht wird ein Cocktail aus sanftmu?tig-sockigem [sic!] Schlagzeug, sphärisch-f*ckendem Bass, manisch-paarungsbereiten Gitarren und engelsgleich-dreieinhalbstimmigen Gesängen. So bleibt die Menschheit glu?cklicherweise nicht von den nachdenklichen Liedern und mitreißenden Ohrwu?rmern der Selbsthilfegruppe The Rolacas verschont. Gern geschehen.“

JANA BINDER

Im Frühling 2020 wagt Bassistin und Sängerin Jana den Schritt zum Soloprojekt.

Grooven soll es, der Kontrast von Tieftönen und warmer Frauenstimme soll immer wieder Raum bekommen und persönlicher soll es werden - in der Art, wie Gespräche entstehen, die man um zwei Uhr morgens bei einer geteilten Kippe unter guten Freunden führt.

Musik bleibt für die Musikerin auch in diesem Projekt ein Mannschaftssport und so wird die Bühne am liebsten mit einer Band aus den liebsten Musikern geteilt oder im Duo getourt.