Aus voller Kehle...für die Seele

Das Bandspecial“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen und schon immer mal von einer Live-Band begleitet werden wollten.

Zu diesem besonderen Event sind alle eingeladen: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf eine Leinwand projiziert.

Dieser Abend ist eine besondere Verabredung zum Singen! Neben dem Spaß am gemeinsamen Singen, dem Spaß am Ausprobieren und Experimentieren und auch dem Spaß am gemeinsamen Scheitern, wird dieser Abend von “Unsre kleine Band” begleitet. Sie spielen ein neues Programm, zusammengestellt aus Euren Liedwünschen: Klassiker aus der Rock- und Popgeschichte, fiese Schlager sowie NDW- und Sommerhits. Dabei singen alle vier Spitzenmusiker aus voller Kehle und ohne Rücksicht auf Verluste auf der Bühne mit und zünden ein Feuerwerk der guten Laune, die unmittelbar ansteckt, sodass ein großer spontaner Chor mit einem fetten Sound entsteht.

Mitwirkende: Patrick Bopp – Klavier und Moderation (u.a. Füenf), Dirk Blümlein – Bass (u.a. Fools Garden, Dee Tee Kah), Jens Kouros – Gitarre (u.a. The Voice Kids, Andreas Gaballier), Till Müller-Kray – Schlagzeug (u.a. Fireball)

Patrick Bopp, alias Memphis, ist Teil der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf“ und wird als musikalischer Moderator durch den Abend führen. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen an und begleitet vom Klavier aus. Die vier Freunde der Band werden ihren Spaß auf der Bühne haben und diesen unmittelbar auf die Mitsingenden übertragen. So entsteht eine kreative Session mit viel Raum für Improvisation und Entfaltung, bei der eines im Vordergrund stehen soll - die Freude an der Verbindung untereinander und am gemeinsamen Tun!

Sollte das Wetter schlecht sein kann die Veranstaltung im schönen neuen Sudhaussaal stattfinden, da singen wir zwar nicht unter Bäumen, dafür ist da die Akustik für’s gemeinsame Singen besser, wir werden also bei jeder Variante von etwas profitieren.