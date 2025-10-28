Singen für alle mit Patrick Bopp alias Memphis (Füenf)!

„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Es sind wirklich alle gemeint: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können, es ein wenig können oder es oft tun. „Aus voller Kehle...“ ist kein Chorprojekt, sondern eine Verabredung zum Singen. Spaß steht im Vordergrund, Spaß am gemeinsamen Singen, Spaß am Ausprobieren und Experimentieren, am Berührtsein, an Emotionen.

Gesungen wird ohne Noten, der Text auf die Leinwand projeziert. Patrick Bopp alias Memphis von der VocalComedyTruppe „Füenf “ gibt den musikalischen Moderator am Klavier, singt vor, motiviert, bietet Begleitstimmen an und badet gemeinsam mit allen im Vokalsound, der leicht und wie von selbst entsteht. Ihr könnt gleich mitsingen oder zuerst zuhören, die Hauptmelodie oder eine Gegenstimme wählen.

Und ihr habt die Freiheit auch mal falsch zu singen und nach Herzenslust gemeinsam zu scheitern. Das kann auch einen Riesenspaß machen und eine entspannt-heitere Atmosphäre schaffen. Patrick bringt Lieder mit. Es wird gesungen, was sich singen lässt: Rock- und Popsongs, Couplets der 20er, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska oder Jodler. Jeder kann Vorschläge machen, die sofort umgesetzt oder für das nächste Mal vorbereitet werden. Also komm einfach ins Sudhaus und falls du dich nicht traust, dann bring doch einfach jemand mit.

Gesungen wird 2x45 Minuten mit einer kleinen Pause, der neue Sudhaus-Saal ist großzügig bestuhlt inkl. modernster Lüftungsanlage und die Bar im Foyer hat geöffnet!