„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Und es sind wirklich alle gemeint: jene, die denken, dass sie

gar nicht singen können, und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun.

Es ist kein normaler Chor mit regelmäßigen Terminen und Aufführungen. Es ist eigentlich gar kein Chor! Sondern eine Verabredung zum Singen, bei der die Freude im Vordergrund stehen soll: die Freude am gemeinsamen Singen, die Freude am Ausprobieren und Experimentieren und auch die Freude am gemeinsamen Scheitern. Gesungen wird ohne Noten, der Text auf eine Leinwand projiziert.

Patrick Bopp alias Memphis ist Gründungsmitglied des Stuttgarter A-cappella-Quintetts „Füenf “. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen an und spielt dazu Klavier. Gesungen wird, was sich singen lässt: Rock- und Pop-Songs, Schlager jedweder Couleur, Volks- und Kinderlieder, Rap und Jodler. Alles ist möglich: von ABBA, den Ärzten über Heino, Elvis, Rio Reiser bis hin zu Ed Sheeran und weiteren

aktuellen Interpret*innen.

Ein humorvoller, ungezwungener Abend, bei dem alle mit einem entspannten Grinsen im Gesicht nach Hause gehen und dieses für

ein paar Tage beibehalten!