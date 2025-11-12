Aus voller Kehle für die Seele

ODEON singt

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen

Patrick Bopp und ODEON laden zum Singen ein – im festen Glauben daran, dass das Miteinander-Singen unserer Gemeinschaft guttut und die Welt ein kleines bisschen besser macht. Übrigens ganz unabhängig davon, in welchen Genres wir uns bewegen, ob Schlager, Rock oder Pop, Volks- oder Kinderlied, Rap oder Ska.

Es ist ganz einfach: Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf Leinwand projiziert. Patrick motiviert vom Klavier aus: Er singt vor, parodiert, bietet Begleitstimmen an und badet gemeinsam mit allen im fetten Vokalsound, der wie von selbst entsteht.

Odeon, altes E-Werk Göppingen Mörikestraße 18, 73033 Göppingen
