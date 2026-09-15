Aus voller Kehle für die Seele

Jede*r hat eine Stimme, und wenn es die innere ist. Sie zu zeigen, fällt vielen schwer. Patrick Bopp macht Mut, die eigene Stimme zu entdecken und zu erheben, angstfrei und mit jeder Menge Spaß.

Zum gemeinsamen Singen sind alle willkommen – egal ob sie versiert sind im Umgang mit der Stimme oder behaupten, überhaupt nicht singen zu können. Gesungen wird, was gewünscht wird und gefällt: vom Schlager oder Jazzstandard bis zum Rock- oder Popsong, immer ohne Noten, die Texte werden auf Leinwand projiziert. Patrick Bopp moderiert, motiviert, singt und begleitet am Klavier einen Sonntagnachmittag, an dem alle Emotionen möglich sind, von tiefem Berührtsein bis zu kompletter Albernheit.