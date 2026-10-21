Aus voller Kehle für die Seele

Moderation, Klavier, Gesang Patrick Bopp.

Alle, die gerne singen, sind hier genau richtig. Und damit sind wirklich alle gemeint: Menschen, die ständig und überall singen genauso wie jene, die es eher selten tun – und sogar diejenigen, die überzeugt davon sind, überhaupt nicht singen zu können. Denn dieser Abend hat mit einem klassischen Chor wenig zu tun. Es ist vielmehr eine Einladung zum gemeinsamen Singen, bei der der Spaß und das Zusammensein im Mittelpunkt stehen. Hier darf ausprobiert, gespielt und experimentiert werden – ohne Leistungsdruck und ohne Angst vor falschen Tönen. Gesungen wird ohne Noten; die Texte erscheinen bequem auf der Leinwand.

Patrick Bopp alias Memphis war Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe „Füenf“ und gibt den musikalischen Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen an und spielt dazu Klavier. Es wird gesungen, was sich singen lässt: von Rock- und Popsongs, Schlagern, Volks- und Kinderliedern über Rap und Ska bis hin zum Jodeln – erlaubt ist, was Freude macht. So reicht die Auswahl von ABBA bis zu den Ärzten, von Heino, Elvis, Rio Reiser bis hin zu Ed Sheeran und aktuellen Interpret*innen.

Das Ergebnis ist ein humorvoller, ungezwungener Abend, der schnell die Scheu nimmt und zum Mitmachen einlädt. Am Ende verlassen die Besucher*innen den Saal mit einem entspannten Lächeln und einer Leichtigkeit, die tagelang nachwirkt. Und wer weiß – vielleicht wird an diesem Abend sogar der ein oder andere persönliche Liedwunsch erfüllt und gemeinsam angestimmt.