"Aus voller Kehle für die Seele" - Jazz-Klassik-Special

Auch in diesem Jahr gibt es wieder »Aus voller Kehle für die Seele« in der Jazz- und Klassik-Ausgabe. Gemeinsam mit der Stuttgarter Jazzsängerin Fola Dada und einem Jazztrio – ergänzt durch Dirk Blümlein am Bass und Till Müller-Kray am Schlagzeug – wird Patrick Bopp mit dem Publikum Jazzstandards singen, die jeder mitsingen kann.

Ob das nun Autumn leaves, Fly me to the moon, ein Song von Nina Simone oder Eva Cassidy oder Songs sein werden, die im weitesten Sinne mit Jazz zu tun haben und ihre Entstehungsgeschichte dem Jazz zu verdanken haben, wird sich zeigen und an diesem Abend auch spontan entwickeln. Garniert werden diese Jazz-Leckerbissen mit Klassikern aus der Klassik wie z.B. dem Gefangenenchor Va, pensiero aus Nabucco und – weil es in den letzten Jahren einfach so viel Spaß gemacht hat – die bekannte Arie Nessun dorma aus Giacomo Puccinis Turandot!

Und wir bleiben unserem Grundsatz treu: Wirklich jeder kann mitsingen, auch wenn man das zunächst bei Jazz und Klassik nicht vermuten sollte. Traut euch – wir freuen uns auf euch!