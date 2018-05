Bei unserem Band-Special! werden alle Eure Liedwünsche für Songs, die sich mit Band und open-air gut singen lassen, erfüllt.

„Unsere kleine Band“ nennen sich die drei musikalischen Freunde bei ihren gemeinsamen Auftritten. Mit dabei außer Patrick am Klavier sind, Dirk Blümlein (u.a. Fools Garden) am Bass und Till Müller-Kray (u.a. Fireball) am Schlagzeug. Und alle drei singen auch aus voller Kehle mit!!! k.