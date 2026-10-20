Ausbilder Schmidt | Top Lusche de Luxe *100 % Live Comedy*

Mit seinem neuen LIVE Programm Top Lusche de Luxe greift Holger Müller, alias Ausbilder Schmidt natürlich auch aktuelle Themen auf. Kommt die Wehrpflicht? Freut sich der Ausbilder? Nein, natürlich nicht, vor allem nicht bei vorhandenem Material. Er hat Angst vor Fragen wie „Chef, ich bekomme die Fischdose nicht auf….!“ „Das ist auch keine Fischdose, sondern eine Handgranate, du Idiot!“
Ja Ja, wer hätte gedacht, dass der alte Sack mal wieder gebraucht wird! Aktuelle Themen sind bei ihm nur Randnotizen. Der Ausbilder nimmt Euch mit in seinen Alltag. Was passiert eigentlich wenn ein so unfassbar harter Ausbilder zum Zahnarzt muss? Nur dumm, wenn der Zahnarzt noch fieser ist als der Ausbilder selbst…..
Ausbilder Schmidt gehört zu den besten LIVE-Comedians in Deutschland. Muss er ja, weil er mittlerweile seit über 25 Jahren erfolgreich auf Tour ist.
Ob jung oder alt – alle zieht es zum Ausbilder. Auch das macht Sinn. Wenn man nicht als Lusche enden will, muss man einmal im Leben Ausbilder Schmidt LIVE gesehen haben.