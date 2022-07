AusbildungsbotschafterInnen geben Einblicke in ihre Berufe

Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg bietet zusammen mit der IHK Region Stuttgart – Bezirkskammer Ludwigsburg und den Ausbildungsbotschafter/-innen am Donnerstag, 14. Juli 2022, von 16:00 – 17:00 Uhr ein vielfältiges und kurzweiliges Programm im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Ludwigsburg. Die Veranstaltung richtet sich speziell an Jugendliche, die für den Start in eine Ausbildung noch einen passenden Beruf suchen oder Tipps und Tricks benötigen, und deren Eltern.

In einer Talk-Runde informieren die Ausbildungsbotschafter/-innen nicht nur über ihre Berufe wie Industriekauffrau/-mann, Mechatroniker/-in, Fachkraft für Lagerlogistik oder Elektriker/in, sondern auch wie sie ihren Wunschberuf gefunden haben, welche Unterstützung ihnen geholfen hat und welche Tipps sie Ausbildungsinteressierten und deren Eltern geben können. Wer zum Schluss noch Fragen hat, kann auch direkt mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern ins Gespräch kommen oder sich über freie Ausbildungsstellen für den Ausbildungsbeginn im Herbst informieren. Bei Fragen gerne telefonisch unter 07141 137 271 melden.

Veranstaltungsdaten:

Donnerstag, 14. Juli 2022, von 16:00 – 17:00 Uhr

Berufsinformationszentrum (BiZ)

Stuttgarter Str. 53 (Eingang A)

71638 Ludwigsburg