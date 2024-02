Wie gehts nach der Schule weiter? Vor dieser Frage stehen Schulabgänger in der Region Tauber-Odenwald jährlich. Über vielfältige Möglichkeiten einer betrieblichen Ausbildung informiert die Ausbildungsmesse „Zukunft Karriere“.

Jungen Menschen stehen heute viele Möglichkeiten offen, wenn sie mit dem Abschluss ihre Schullaufbahn beenden. Konkrete Informationen und eigene Eindrücke helfen, den richtigen Weg einzuschlagen. Was möchte ich? Welche Möglichkeiten gibt es? Was muss ich dafür tun? Und könnte dieser Beruf wirklich etwas für mich sein? – Die Ausbildungsmesse gibt Antwort auf diese Fragen.

In Wertheim findet die Messe als Ausbildungsbrunch statt. In lockerer Runde mit Vertretern unterschiedlicher Firmen und Einrichtungen ins Gespräch kommen, während fürs leibliche Wohl bestens gesorgt ist – diese etwas andere Form der Berufsberatung ist bei Zukunft Karriere möglich. Zusätzlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen, so dass wieder kleine Aktionen zur Auflockerung geplant sind.