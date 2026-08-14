27. Ausbildungsstellenbörse Ansbach

Bereits zum 27. Mal bietet die Ausbildungsstellenbörse Jugendlichen und Unternehmen eine Plattform, um sich gegenseitig kennenzulernen.

Dieses erfolgreiche Gemeinschaftsprojekt der Kammern, der Stadt Ansbach, des Landkreises Ansbach sowie der Agentur für Arbeit Ansbach – Weißenburg hat sich als unverzichtbares Instrument zur Förderung der Berufsorientierung und Fachkräftesicherung etabliert.

Das Ziel der Börse ist klar: Angebot und Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt zusammenzubringen. Denn für die Region ist es von entscheidender Bedeutung, dass Betriebe geeignete Bewerber finden und Jugendliche erfolgreich den Einstieg ins Berufsleben schaffen. Dabei profitieren beide Seiten gleichermaßen.

Auf verschiedenen Plätzen informieren Ausbilder/-innen und Auszubildende aus Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen sowie Ausbildungsberater der Kammern, Polizei, Bundespolizei, Bundeswehr, Hauptzollamt und Berufsberater der Agentur für Arbeit über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region und darüber hinaus.