Der Auselige ist in Semerenga ein besonderer Tag der Kinder.

Mit Musik und guter Laune marschieren die Narren in die Schulen und läuten so die Sigmaringer Fasnet ein. Die Schüler feiern mit den Narren auf dem Marktplatz vor dem Rathaus, singen Lieder und werden mit Essen und Trinken versorgt.

Ab 11:15 Uhr findet der Umzug durch die Sigmaringer Innenstadt mit allen Kindergärten, Schulen und natürlich den restlichen Narren statt.

Ab 6:00 Uhr Wecken in der Innenstadt mit Musikgruppen.

Ab 9:00 Uhr Schülerbefreiung und Kindergartenbesuche.

Ganztägig buntes Fasnetstreiben im Städtle sowie Besuch von Behörden und sozialen Einrichtungen durch die Narren.