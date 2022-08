Ausfahrt zum ehemaligen Schloss der Grafen von Rechgerg "Klein-Paris"

Unsere Ausfahrt findet am Donnerstag, dem 01.September 2022 statt. Ziel ist „Klein-Paris“. Der Bus bringt uns zum ehemaligen Schloss der Grafen von Rechberg. Sie hatten sich einen wunderbaren Schlosspark angelegt. Er steht heute der Bevölkerung von Donzdorf zur Erholung zur Verfügung. Das wollen auch wir genießen.

Nach dem Spaziergang durch den Park steuert die Wandergruppe die „Waldschenke“ an. Dort endet die kleine Wanderung. Die „wilden“ Wanderer umrunden noch den Stausee und kehren dann in der „Waldschenke“ ein. Die Spaziergänger werden vom Bus am Schlosspark abgeholt und direkt zur „Waldschenke“ gefahren. Die „Waldschenke“ hat eine schöne Terrasse, auf der man die Aussicht genießen kann.

Abfahrt: Sehningen (12.45 Uhr),

Eichhalde (12.50 Uhr),

Gruibinger Str. (12.55 Uhr),

Volksbank (13.00 Uhr),

Ortsmitte (13.05 Uhr),

Dürnau Kornberghalle (13.10 Uhr).

Rückkehr: ca. 19.00 Uhr.