Eins und Alles für Kinder von 7 - 12

Am 29. Juni fahren wir nach Welzheim zum Erfahrungsfeld der Sinne Eins und Alles.

Hier dürft ihr riechen, hören, tasten, balancieren und experimentieren! Wir treffen uns um 9.15 Uhr am Bahnhof in Freiberg, dort werden wir auch um 18.30 Uhr wieder ankommen. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Vesper und Getränk in einem kleinen Rucksack. Kosten: 15 € (für Fahrt und Eintritt).

Anmeldeschluss: 14. Juni

Meldet Euch mit folgenden Angaben: Name, Geburtsdatum, Notfallnummer und Wohnort bis zum Anmeldeschluss per WhatsApp (0152 02174351) oder Mail (Julia.Hanus@drs.de) bei Jugendreferentin Julia Hanus an.