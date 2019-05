Führung in der Kirche St. Georg mit den ottonischen Wandmalereien.

Rundfahrt mit dem Bus. Mittagessen in Radolfzell. Danach Fahrt mit dem größten Solarschiff auf dem Bodensee durch die Landschaft am Untersee. Der Halbinsel Mettnau wird ein Besuch abgestattet. Abfahrt S-Bahn S4 um 06.40 Uhr. Abfahrt mit dem Bus in Ludwigsburg um 07.10 Uhr. Rückkehr ca. 20.00 Uhr.