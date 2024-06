KUNST MACHT DANN AM MEISTEN SPASS wenn man sie selber macht. Die Galerie der Stadt Backnang bietet altersgerechte Workshops zu jeder Ausstellung an. Bei einer Führung durch die Galerie betrachten wir ausgewählte Kunstwerke und sprechen darüber. Anschließend setzen wir die gewonnenen Eindrücke unter Anleitung eines erfahrenen Kunstpädagogen in der Jugendkunstschule oder in der neuen Druckwerkstatt um.