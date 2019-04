Ein sehens- und hörenswertes Erlebnis verspricht wieder einmal das mit viel Einsatz und Engagement auf die Bühne gebrachte Kindermusical der Singschule Eberbach.

Am Freitag, 24. Mai und Samstag, 25. Mai schlägt jeweils um 19.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus am Leopoldsplatz 3 in Eberbach für das Publikum die Stunde.

„Ausgetickt?“ - Die Stunde der Uhren. Das Musical von Gerhard A. Meyer für Kinder und Jugendliche ab 9 Jahren wird von Kinderchören der Singschule Eberbach aufgeführt.

„Sekunden zerhacken, Minuten zerknacken“: Pausenlos marschieren die Uhren auf

und ab, angetrieben von der Superuhr und ihren Gehilfen. Aber allmählich rumort es im Uhrenland. Die ersten, denen ihre nervige Arbeit „auf den Wecker geht“, sind Bobby, der Aufziehwecker, und Elvis, der Radiowecker. Verfolgt von der Superuhr, kommen sie bei der alten Sonnenuhr unter, der Gegenspielerin der Superuhr. Nach und nach entdecken auch die anderen Uhren, dass es Wichtigeres gibt als das ewige Gehetze im Takt der Zeit. Die Superuhr hält aber nicht viel von diesen neuen Ideen..

So bunt wie diese Welt ist die Musik: Rock, Funk, Polka, Ballade, Swing, Hip-Hop-Rap, Walzer und Marsch-Parodie. Darauf stehn nicht nur Uhren, sondern auch die Ohren.

„The Joy and Cheers“, der Kinderchor für die 5. - 7. Klasse, der Spatzenchor Steige

und der Kinderchor Schönbrunn haben fleißig geprobt, um unter der Regie von Birgit Plagge das Publikum zu bezaubern. Zum Zauber der Aufführung tragen auch die phantasievollen Kostüme, erdacht und gefertigt von Barbara Menges, bei.

Die Chöre werden geleitet von KMD Achim Plagge, Kriemhild Pfeifer und Nadine Jung-Gleichmann.