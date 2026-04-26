Ausgetickt? Die Stunde der Uhren ein Kindermusical

Die Superuhr hat ihr Uhrenvolk super im Griff, bis sich der Aufziehwecker und der Radiowecker aus dem Staube machen, um frei zu sein und nicht nur nach dem Takt zu spuren.

Und als die versteckte Uhr befreit werden kann, merken plötzlich alle Uhren, wie schön es ist, wenn die Zeit einfach stehen bleibt. Es singen und spielen der Kinderchor und das Vokalensemble sowie die Konzertband der Jugendmusikschule Künzelsau. Leitung Susanne Koch und Stefan Bender.

Einlass Stadthalle 14 Uhr

Einlass Saal 14.30 Uhr

Beginn 15 Uhr