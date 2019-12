Die Jahresausstellung der PUPILLE- Mitglieder " Ausgezeichnet" läuft von So, 01.12.19 bis Fr, 20.12.19.

Nach einer kleinen Winterpause wird die Ausstellung fortgesetzt am So, 12.01.20 und endet am So,19.01.20

mit einer Finissage um 15 Uhr

Öffnungszeiten: jeweils Fr und So 15 - 18 Uhr

Am So 01.12.19 ( Vernissage ) 11 - 18 Uhr

Begrüßung : Karl Striebel

Eröffnung : Helm Zirkelbach