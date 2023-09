Die beiden Ausnahme Singer & Songwriter TIMME & Gereon überzeugen mit rhythmisch überlegten, organisch produzierten Arrangements und starken textlichen Bildern.

Mit 12 Jahren stand TIMME bereits das erste Mal mit der Gitarre auf der Bühne. Die Straßenmusiktour 2018 durch den Süden Deutschlands war nicht nur der Startschuss zum Solo-Projekt TIMME, sie zeigt auch seine Leidenschaft für die ehrliche, akustische Musik - "das Unterwegssein hat mich zu Neuem inspiriert".

Erfolge, wie beispielweise einem Radiointerview und anschließender Unplugged-Session bei SWR1 Baden-Württemberg, Plays bei BigFM und SWR3 sowie Platzierungen in offiziellen Spotify-Playlists, durfte der 23-Jährige Musiker aus Stuttgart bereits feiern.

Direkt zu Beginn des Jahres stand die Veröffentlichung des Mini-Albums WINTER an, inklusive der gleichnamigen Single: Melancholisch, ehrlich und dennoch tanzbar. Ein radiotauglicher Song mit Groove, der auf einem Gitarrenriff aufgebaut ist und von urbanen, perkussiven Elementen angetrieben wird. Eine moderne Produktion aus Singer-Songwriter-Elementen und synthetischen Sounds.

TIMME steht für unverblümte, ehrliche Texte. Eingebettet in rhythmisch überlegte und organisch produzierte Arrangements.

Als Support Act dürfen wir Gereon begrüßen. Er setzt starke textliche Bilder, die raue Stimme und durchdachte Arrangements - irgendwo zwischen emotionalen Singer-Songwriter-Balladen und melancholischem Indie-Pop hat Gereon seinen eigenen Stil entwickelt. Mit seinem organischem, ehrlichen Sound schafft es der 20 jährige, gebürtige Celler, mit seiner Musik Generationen zu verbinden und Menschen von Jung bis Alt zu begeistern. Mit 12 Jahren fing Gereon an, eigene Songs zu schreiben. Heute performt er seine Songs sowohl solo am Klavier, in reduzierter Akustik-Besetzung oder mit ganzer Band. Die Texte seiner Songs handeln vom Erwachsenwerden, Sehnsucht, Nostalgie, Melancholie, Vergänglichkeit - persönliche Themen in denen sich viele Zuhörer:innen wiederfinden können. Zurzeit studiert Gereon an der Popakademie Mannheim und arbeitet an seinen ersten Veröffentlichungen.