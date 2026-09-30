Ausnahmekünstler Manuel Bittorf alias Betterov list aus seinem Debütroman

Manuel Bittorf alias Betterov ist einer der der erfolgreichsten Künstler der deutschen Musikszene.

2022 hat er mit OLYMPIA ein allseits beklatschtes TOP 5- Album veröffentlicht, damit den Preis für Popkultur gewonnen, war gern gesehener Gast in Sendungen wie Inas Nacht oder Late Night Berlin. Im November 2025 erschien mit GROßE KUNST bei Universal Music seine zweites TOP 10- Werk, große ausverkaufte Headlinertourneen durch ganz Deutschland folgten. Im Oktober 2026 erscheint nun Bittorfs Debütroman GOLDENER RETRIEVER im Gutkind Verlag.

Diesen stellt er am auf Einladung von Adieu Tristesse e.V. am 19.11.2026 um 19.30 Uhr in der 7180 Bar in Crailsheim vor.

Große Kunst in Betterovs Wirken sind neben den musikalischen Arrangements vor allen Dingen auch sein Gespür für eindrucksvolles Songwriting, da sind sich Medien wie der Stern oder Rolling Stone einig. Laut.de schreibt über ihn: „Betterov erzählt so, dass man nicht weghören kann, er bringt Schmerz, Heimat und Hoffnung in bewundernswerter Klarheit zusammen. Das hier ist keine Pose, kein Projekt, kein Trend, sondern Leben.“

Manuel Bittorf, geboren 1994 in der Nähe von Eisenach, arbeitete mehrere Jahre am Theater und studierte später Schauspiel an der Universität der Künste Berlin. Texte begleiten ihn bereits sein ganzes Leben. Folgerichtig also, dass Bittorf nun seinen schriftstellerischen Horizont erweitert und seine Erzählkunst in einem Debütroman münden lässt.

GOLDENER RETRIEVER handelt vom Protagonisten Max, der Mitten auf der Straße wieder zu sich kommt. Um ihn herum Blaulicht. Was zum Teufel ist passiert? Er ist doch gerade erst mit seinem besten Freund Chau hier angekommen, in ihrem neuen Leben. Nach einer letzten wilden Party in der Provinz sind sie in den ICE – raus aus dem Osten, rein nach Westberlin. Im noblen Stadtteil Grunewald wohnen sie im einzigen Plattenbau weit und breit, völlig verloren zwischen Prunkvillen und Ferraris. Und dann ist da noch Kiki, Max‘ erste große Liebe, die jetzt in München lebt. Ein nächtlicher Zufall bringt Max und Chau auf eine Geschäftsidee, die ihr frisch begonnenes Studium schnell in den Hintergrund rücken lässt. Ihr Plan funktioniert – bis er zum Staatsakt wird.

„Der Songtextvirtuose Betterov, polizeilich auch bekannt als Manuel Bittorf, erzählt hier von Außenseitern, von durchs Leben stolpernden Romantikern, die permanent und auf Verdacht die Welt umarmen möchten, die ihnen doch ein Rätsel bleibt. Goldener Retriever handelt von der Kleinstadt in jedem von uns, der wir, egalwogeboren, nie entkommen – und von der Großstadt, die wir für die Welt halten. Anrührend, passagenweise hochkomisch und durchwebt von jener Melancholie, die sich hinter einer verregneten Zugfensterscheibe formuliert. Der Autor kann ein Lied davon singen. Sogar mehrere.“ (Benjamin von Stuckrad-Barre)

„Bittorf kann erzählen wie andere atmen. Mühelos und lebenswichtig.“ (Ronja von Rönne)

„Wenn ich mir von jemandem ein Buch hätte wünschen dürfen, dann von Betterov. Zwischen seinen Seiten klingt genau das nach, was ich immer gehofft habe zu lesen – nur größer, zarter und mutiger.“ (Lena Brasch)

„Manuel Bittorf hämmert diese sehnsuchtsvolle Geschichte über das Erwachsenwerden mit einer Schreiblust in die Seiten, wie ich sie selten gelesen habe. Ein Brett von einem Roman. Ich hab mich kaputtgelacht.“ (Takis Würger)

Einlass: 19.00 Uhr.