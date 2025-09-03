Ausstellung: »Blumen Gurken Tafelgäste« – Lia Darjes

Bekannt wurde Lia Darjes mit der Serie Tempora Morte, in der sie das bescheidene Warenangebot improvisierter Marktstände in Kaliningrad wie prachtvolle Stillleben inszenierte. Im Stil des Day-for-Night, mit Unterbelichtung und Blitz, beeindrucken barock anmutende Szenerien von Himbeeren in Plastikbechern oder Fischen auf Zeitungspapier. Zumeist in realer Nacht dagegen und mit Bewegungsmelder entstand ihre neueste Arbeit Plates I-XXXI, in der sich Tiere aus dem heimischen Garten, von Waschbär bis Eichhörnchen, die gedeckten Tische erobern. Mit aktueller dokumentarischer Fotografie feiert Darjes die Stillleben-Meister des 17. Jahrhunderts im Hier und Heute des Plastikzeitalters und überzeugt dabei durch ästhetische wie technische Raffinesse.

