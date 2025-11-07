Ausstellung ÜBERRASCHEND.ARCHÄOLOGISCH - 40 Jahre Kreisarchälogie Göppingen

Im Jahr 1985 richtete der Landkreis Göppingen eine Kreisarchäologie ein – nur eine von vier Kommunalarchäologien in Baden-Württemberg. Ziel war es die archäologischen Spuren im Gebiet des Landkreises besser erforschen zu können und die Öffentlichkeitsarbeit zu historischen und archäologischen Themen zu fördern.

Durch die Arbeit der Kreisarchäologie beherbergt ihr Magazin inzwischen tausende von Fundobjekten, bestehend aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte und aus den unterschiedlichsten Materialien. In der Ausstellung werden anhand von mehreren Themenschwerpunkten wichtige Ausgrabungsprojekte der Kreisarchäologie und ihre Aufgaben vorgestellt.

In der Ausstellung werden spannende Funde präsentiert aus den spätmittelalterlichen Glashüttenstandorten im Nassachtal bei Uhingen, von Burgen im Landkreis sowie Objekte aus Holz, Leder und Keramik von stadtarchäologischen Untersuchungen in Geislingen und Göppingen. Weitere Schwerpunkte sind keltische Siedlungsspuren und der bedeutende Fischsaurierfriedhof Eislingen sowie das Thema Ehrenamt, Sammler und Archäologie in der Schule.

Öffnungszeiten der Ausstellung: Mittwoch bis Sonntag 13.00 bis 17.00 Uhr, auch an den Feiertagen (Heiligabend und Silvester geschlossen)