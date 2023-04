Ausstellung „50 Jahre Stadtrechte“

Auch im Jahr 2023 gibt es in Bad Rappenau einen Grund zu feiern: Vor 50 Jahren, im Mai 1973, wurden der Gemeinde Bad Rappenau die Stadtrechte verliehen.

Seit 1973 „als Stadt auf neuem Wege in die Zukunft“ schrieb damals die RNZ in einer Sonderbeilage. Erst ein Jahr später, im Mai 1974, wurde die Stadterhebung in der neu erbauten Mühltalhalle groß gefeiert.

Eine Ausstellung des Stadtarchivs blickt nun auf diese Zeit zurück und lädt zu einem Rundgang durch Bad Rappenau und die Stadtteile in den 1970er Jahren ein. Außerdem wird nonstop ein Film von der Feier zur Verleihung der Stadtrechte gezeigt (Dauer 13 Minuten). Zu sehen sind u.a. Bürgermeister Fritz Hagner – mit neuer Amtskette -, Stellvertreter Freudenberger, Staatssekretär Erwin Teufel übergibt Bürgermeister Fritz Hagner die Verleihungsurkunde, Ansprache von Dr. Paul Herrmann MdL – ehemaliger Landrat des Kreises Sinsheim -, Redner waren u.a.: Regierungspräsident Roemer, Landrat Otto Widmaier, Präsident des Gemeindetages Bürgermeister Werner Thrum aus Korntal, Bürgermeister Doll aus Bad Wimpfen.

Zu sehen ist auch die musikalische Begleitung des Gemeinschaftschors und das Kammerorchester Bad Rappenau. Der Film zeigt im Anschluss Impressionen aus der Zeit vor der Verleihung der Stadtrechte, ab Beginn der 1960er Jahre, mit Abriss der Saline, Bau der Schwärzberg Klinik, Neubau der Realschule, Kurpark mit neuem Kurparksee.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besucht werden und wird bis 10. Juni 2023 zu sehen sein.

Die Öffnungszeiten des Rathauses sind: Montag - Mittwoch von 8.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und Samstag von 9.00 bis 12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.