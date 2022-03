Ausstellung "„Ein Ort. Irgendwo.“

„Ein Ort. Irgendwo.“ ist der Titel einer internationalen Karikaturenausstellung zum Thema Flucht und Migration. Die aus 82 Exponaten bestehende Ausstellung wird vom 26. November 2021 bis zum 7. Januar 2022 in Münsingen auf der Schwäbischen Alb präsentiert und dabei von einer Vernissage, Führungen und einem Podiumsgespräch begleitet. Alle Veranstaltungen sind kostenlos.

Die Karikaturenausstellung „Ein Ort. Irgendwo“ ist das Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs von EXILE Kulturkoordination e.V. aus Essen und Engagement Global. Weltweit wurde 2017 dazu aufgerufen, Erfahrungen und Sichtweisen zum Thema Flucht und Migration grafisch in Karikaturen darzustellen. Aus den zahlreichen Einsendungen hat eine Jury 82 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus über 60 Ländern ausgewählt, die nun die Ausstellung bilden. Sie ist von Samstag, den 27.11.2021 bis einschließlich Freitag, den 7.Januar 2022 durchgehend in der Zehntscheuer und der evangelischen Martinskirche in Münsingen geöffnet und wird am Freitag, den 26. November 2021, um 18 Uhr durch eine Vernissage mit literarischem Begleitprogramm und spannenden Inputs zur Entstehung der Karikaturen im Zehntscheuer eröffnet. Fachreferentinnen und -referenten aus der Bildungsarbeit mit teils eigenen Migrationserfahrungen begleiten die Ausstellung zu festen Führungsterminen mit kostenlosen Führungen sowie Gruppenführungen und Workshops auf Anfrage. Den Höhenpunkt der Ausstellung bildet ein Podiumsgespräch am Mittwoch, den 1. Dezember 2021 um 19 Uhr, mit Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu den Themen Fluchtursachen und –erfahrungen, zum Umgang mit geflüchteten Menschen und zu sinnvollen Engagementmöglichkeiten.

Weitere Informationen zur Ausstellung, den Veranstaltungen und zur Anmeldung finden Sie im Veranstaltungskalender von Engagement Global oder unter: https://www.engagement-global.de/veranstaltung-detail/karikaturenausstellung.html

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln. Einlass mit Nachweis (3G).