"75 Jahre Doroger in Wendlingen am Neckar"

Die neue Sonderausstellung im Stadtmuseum stellt die Geschichte der Doroger Deutschen in den Zusammenhang der größeren Geschichte der Donauschwaben. So erfährt man, warum im 17. und 18. Jahrhundert sich viele Deutsche auf den Weg nach Ungarn gemacht haben um dort ihr Glück zu versuchen und warum sie nach dem 2. Weltkrieg diese Heimat durch Flucht und Vertreibung wieder verloren haben und einige von ihnen schließlich in Wendlingen am Neckar landeten.

Öffnungszeiten:

Samstag, 14 bis 17 Uhr

Sonntag, 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr.