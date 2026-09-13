Ausstellung "Andreas Felger - Textildesigns der Pausa 1960-1975"

Die Ausstellung präsentiert eine bunte Vielfalt an Entwürfen und Textildesigns der 1960er- und 1970er-Jahre aus der Feder von Andreas Felger.

Andreas Felger (*1935 in Mössingen-Belsen) ist heute als Maler, Bildhauer und Glaskünstler berühmt.

Wenig bekannt ist dagegen: Seine Laufbahn begann als 14jähriger in der Mössinger Textildruckfirma Pausa, zunächst als Drucker-Lehrling, dann in der Musterzeichnerei. Auf Vermittlung des Firmenchefs Willy Häussler studierte er an der Akademie der bildenden Künste in München Textildesign. So wurde er ab 1959 zu einem der kreativsten und vor allem produktivsten Pausa-Textilentwerfer. Die Ausstellung mit Entwürfen und Textildesigns der 1960er- und 1970er-Jahre zeigt das große künstlerische Talent von Andreas Felger.