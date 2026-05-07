Ausstellung - Armin Göhringer

Vernissage am 28.06.2026, 11 Uhr, Roter Saal, Schloss Donzdorf

Armin Göhringer

1954: Geboren in Nordrach im Schwarzwald

1976 – 1982: Studium an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach

Aktuell: Lebt in Zell am Harmersbach

Auszeichnungen und Preise

• 1982: Kunstförderpreis des Rotary-Clubs, Offenbach a.M.

• 1982: 1. Preisträger der Johannes Mosbach-Stiftung der Kunsthochschule Offenbach

• 1994: Freiburg Stipendium / Götz und Moriz

• 1996: Preisträger des Wettbewerbs für „Zeitgenössische Kunst in der Ortenau“

• 1996: Atelieraufenthalt im „Alten Schlachthof“ in Sigmaringen

• 2001: Preis für Skulptur der Stadt Mörfelden-Walldorf

• 2003: Stadtkünstler, Spaichingen

• 2018: 2. Preis beim 1. Schweizer Skulpturenpreis, Bad Ragaz

Mitglied im Künstlerbund Baden-Württemberg

Riskante Grenzgänge

„ noch hält alles zusammen“ So ein Titel der letzten Kataloge , eine Aussage die meine Arbeiten treffend beschreiben. Wenn in dieser Welt alles miteinander verbunden ist , manche Dinge fragil und gefährdet sind, ist es von Nöten das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Mit den Skulpturen entsteht eine Simulation, ein Metapher einer empfundenen Wirklichkeit, und das mit Holz , schwer, biegsam, kompakt und geruchsintensiv. Das Ergebnis sind reduzierte, einfache aber riskante Gebilde. Ein Ausloten der Grenzen - wieviele Stege werden benötigt und wie dünn können sie sein-wieviel Kommunikation - wieviel Miteinander braucht es um sich gegen die Gravitation zu stämmen. Das Einzelne tritt zurück zugunsten der Gruppe. Das große Gebilde gerät ins Blickfeld. Achtsamkeit wird zum wichtigen Bestandteil der Arbeit. Diese Wandarbeit zeigt die horizontale Fortschreibung , die Verbundenheit der Dinge als Linie und Weg. Es ist persönliche Notwendigkeit mich in der Welt zu verorten und zurecht zu finden. Über das ICH versuche ich ein WIR zu finden, versuche ich den Betrachter mitzunehmen in meine Formen- und Gedankenwelt .

Text: Armin Göhringer ( 2025 )