Ausstellung AUF DEN HUND GEKOMMEN - Haustiere in der Kunst

Wir laden Sie zum Besuch der Ausstellung herzlich ein.

Künstler*innen unterschiedlicher Stilrichtungen erforschen die Rolle von Haustieren – sowohl als treue Begleiter und Freunde als auch in ihrer symbolischen und kulturellen Bedeutung. Seit je her werden Tiere in der Kunstgeschichte als Metaphern für größere gesellschaftliche Themen wie Konsum, Macht, Kontrolle und das Verhältnis von Mensch und Natur genutzt. Die Ausstellung thematisiert Haustiere als Symbole für Treue, Schutz und Freundschaft, aber auch als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen und menschlicher Emotionen. Sie spannt einen Bogen von intimen Porträts geliebter Haustiere bis hin zu kritischen Reflexionen über die heutige Haustierkultur.

Die Ausstellung AUF DEN HUND GEKOMMEN – Das Haustier in der Kunst beleuchtet die vielschichtige Beziehung zwischen Mensch und Tier durch die Werke verschiedener Künstler*innen. Dabei stehen nicht nur Hunde im Fokus, sondern auch Katzen, Vögel und andere tierische Weggefährten – Haustiere sind treue Begleiter, Inspirationsquelle und Symbolträger.

Künstler*innen: Heike Kathi Barath, Tatjana Doll, Sheree, Domingo & Rahel Süßkind, Madame Dora, HAP Grieshaber, Anna Haifisch, Klaus Heider, Anneliese Hermes, Otmar Hörl, Jannis Kounellis, Kawai Misaki, Inge Pries, Philipp Reilly, Aloys Sauter, Fritz Steisslinger, Uwe Seyl, Cornelius Völker, Andreas Paul Weber, Marcus Weber, Maria Luisa Witte, Eugen Wolff-Filseck und Sergej S. Žirkevič.