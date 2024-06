Abschlusskonzert - The gift of life

The Gift of Life – Konzert für Orchester & Chor

Das Leben ist ein Geschenk. Genauso wie die Musik, die dies einem jeden ganz ohne große Worte bewusst macht. Mit dem Abschlusskonzert ehren wir den wohl bedeutendsten lebenden Komponisten von Kirchen- und Chormusik mit seinem epochalen Werk "The Gift of Life". John ­Rutter feiert darin in sechs Sätzen das Leben auf der Erde und die Schöpfung. Rutter ist ­offen gegenüber vielen musikalischen Einflüssen aus anderen Bereichen, Zeiten und ­Kulturen, woraus sein Erfindungsreichtum an Melodien erwächst, die uns berühren und innehalten lassen.

Beginnen wird das Abschlusskonzert mit den "Symphonischen Tänzen" mit denen Edvard Grieg Melodien der Volkslieder ­seiner norwegischen Heimat für die große Bühne in vier voneinander unabhängigen Abschnitten zu einem tänzerischen Rausch werden lässt – unbedingt hörenswert!