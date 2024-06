Gogol & Mäx - das Jubiläumslachkonzert

Wenn auf der Festivalbühne klassische ­Musik erklingt und sich das Publikum vor Lachen und Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann sind die Musikkomiker Gogol & Mäx am Werk. Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik und sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich aus­gefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne für unvergessliche Abende in Konzerthäusern und Theatern in ganz Europa.

Was die ­vielfach preisgekrönten und fernseherprobten Großmeister der humorbeseelten Bühnenkünste bieten, ist unbeschreiblich. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im ­Gepäck und sorgen auch Open-Air für ­größte ­Heiterkeit – zwei fulminante ­Stunden des unbeschwert-beseelten Lachens.