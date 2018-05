Ausstellung mit Chorprobe

200 Jahre Universität Hohenheim – 50 Jahre Uni-Chor. In gemeinsamen Jubiläumsjahr widmet sich die Ausstellung den klangvollen fünf Jahrzehnten der musikalischen Gemeinschaft. Gegründet wurde der Chor zum 150-jährige Jubiläum der damaligen Landwirtschaftlichen Hochschule Hohenheim anno 1968. Die Ausstellung feiert dieses Event und beschwört Erinnerungen an die zahlreichen Konzerte und Reisen.

Zur Ausstellungseröffnung gehört auch ein musikalische Kostprobe in Form einer Chorhauptprobe für die große Messe As-Dur von Franz Schubert. Die Aufführung selbst findet am darauffolgenden Sonntag gemeinsam mit dem renommierten Daimler-Sinfonieorchester in der Steckfeldkirche statt.

28. Juni 2018, 19:00: Ausstellungseröffnung mit offener Chorprobe, Großes Foyer Schloss Hohenheim, 70599 Stuttgart

29. Juni bis 5. Juli 2018, Montag bis Freitag 9:00 – 18:00 Uhr, Großes Foyer im Mittelbau, Schloss Hohenheim, 70599 Stuttgart

Eintritt frei