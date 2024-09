Ausstellung "Demensch" von Peter Gaymann

Demenz und Humor: passt das zusammen? Oder ist Demenz ein viel zu ernstes Thema? Cartoons von Peter Gaymann zeigen Alltagssituationen von Menschen mit Demenz, die erheitern und gleichzeitig nachdenklich stimmen.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich dem Thema Demenz einmal anders anzunähern. Kommen Sie vorbei!

Eintritt frei, keine Anmeldung notwendig

Öffnungszeiten: Mo-Do 8.00-16.30 Uhr, Fr 8.00-13.00 Uhr über Eingang Stadtarchiv

Außerdem betreute Sonderöffnung am Samstag/Sonntag, 26./27. Oktober jeweils von 13 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 13. November von 17 bis 19 Uhr und am Sonntag, 24. November, 15 bis 18 Uhr.