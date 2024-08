Am 07. September ist wieder Warentauschtag in der Justinus-Kerner-Halle in Welzheim.

Unter dem Motto „Noch verwertbare Gegenstände gehören nicht in den Müll, kommen – bringen – holen“ veranstaltet die Stadt Welzheim wieder einen „Flohmarkt ohne Geld".

Gebrauchte Artikel werden am Veranstaltungstag vormittags von 10 bis 12 Uhr am Hintereingang der Justinus-Kerner-Halle, von der Helmut-Glock-Straße, angenommen; Abgabe der Waren ab 13 Uhr, ebenfalls von der Helmut-Glock-Straße.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihre Waren den Helfern des Warentauschtags überlassen, um dem Abgreifen der Waren auf dem Parkplatz entgegenzuwirken.