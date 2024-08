Senioren - Herbstausflug

Der Herbstausflug der Welzheimer Senioren findet am Donnerstag, 12. September statt.

Abfahrt ist um 12:30 Uhr an der Bushaltestelle Kirchplatz (bei der Kirche, gegenüber der Bäckerei Joos) und um 12:35 Uhr an der Bushaltestelle Schorndorfer Straße.

Auf dem Weg nach Langenburg gibt es eine Kaffeepause in Wolpertshausen bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. In Langenburg besteht die Möglichkeit an der Schlossführung teilzunehmen oder das Automuseum zu besichtigen. Es wird darauf hingewiesen, dass das Schloss nicht barrierefrei ist. Es ist nur über 50 Stufen am Stück zu erreichen.

Bei der Anmeldung ist anzugeben, an welchem Programm die Teilnehmer in Langenburg teilnehmen möchten. Auf der Rückfahrt gibt es eine Einkehr zum Abendessen im Hotel-Restaurant Sonneck in Gottwollshausen.