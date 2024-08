Nach dem großen Erfolg der vergangenen Jahre freuen wir uns, bekannt zu geben, dass der Treff an der Treppe auch in diesem Jahr wieder jeden Donnerstag ab 18 Uhr (außer Feiertags) stattfinden wird. Die Veranstaltung, die von Ende April bis Ende Oktober bei der Freitreppe an der St. Gallus-Kirche wieder stattfinden wird, hat sich als fester Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.

Der Treff an der Treppe bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich mit Freunden und Familie zu treffen, neue Leute kennenzulernen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Wir laden Sie herzlich ein, Teil dieser besonderen Veranstaltung zu sein und freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen ein paar angenehme Momente zu erleben in gemütlicher Atmosphäre.

Teilnehmer 2024

25.07.2024 Silas Müller Dienstleistungen

01.08.2024 Six Pack Wanderers

08.08.2024 Welzheimer Getränke Service

15.08.2024 LandFrauen Welzheim

22.08.2024 Schwoaba-Neschd

29.08.2024 Mocca Billard Cafe

05.09.2024 Evangelisch-methodistische Kirche

12.09.2024 Stadtpark-Bouler

19.09.2024 Förderverein TSF Ski & Snowboard

26.09.2024 TSF Volleyball

10.10.2024 Förderverein Waldorf-Kindergarten

17.10.2024 Hohe Tanne Pferdesport

24.10.2024 Fischereiverein Breitenfürst

31.10.2024 FC Welzheim 06 Damen

Für Rückfragen:

Vorzimmer des Bürgermeisters

Severine Jahnel

Telefonnummer:07182 8008-12

jahnel(@)welzheim.de