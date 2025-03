Ausstellung Der Biber kehrt zurück

Biber haben sich auch wieder im Ermstal angesiedelt. Man bekommt sie, weil nachtaktiv, kaum zu Gesicht. Jedoch sind ihre Fraßspuren an Gehölzen entlang der Gewässer unübersehbar. Schließlich kann dieses Tier durch Dammbau die Landschaft maßgeblich umgestalten, wie unlängst mit der Entstehung eines "Bibersees" bei der Georgenau oberhalb Bad Urachs geschehen. So faszinierend dieses streng geschützte Nagetier ist, so konfliktträchtig andererseits sein Wirken in einer dicht besiedelten Kulturlandschaft. Dazu möchte diese kleine Wanderausstellung des Landes Baden-Württemberg informieren, als Grundlage zur besseren Akzeptanz der Rückkehr des einst heimischen Bibers.