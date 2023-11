Ausstellung des nigerianischen Künstlers Tony Nwachukwu „Tautropfen über Entropie“

Herzliche Einladung zum Besuch der ganz besonderen Ausstellung „Tautropfen über Entropie“ des nigerianischen Künstlers, Bildhauers, Malers und Symbolgraphikers Tony Nwachkuwu im Bad Rappenauer Wasserschloss.

Seine ansprechenden Kunstwerke bestehen aus geformter Acrylmasse, gemischt mit Marmorstaub, eine Technik, die von ihm entwickelt wurde. Sie sind leicht, schweben an der Wand und müssen so nicht gerahmt werden. Die Farben sind von erstklassiger Qualität und bieten Wasser- und Sonnenechtheit.

Nachstehend finden Sie die Gedanken des Künstlers Tony Nwachukwu zu seiner Kunstausstellung: „Tautropfen über Entropie“ im Wasserschloss Bad Rappenau

„Entropie ist ein Maß für die Unordnung und Zufälligkeit in einem System. Es betrifft alle Aspekte unseres täglichen Lebens. Alle Dinge neigen zur Unordnung. Der letztgültige Zweck des Lebens und des menschlichen Strebens besteht darin, Energie einzusetzen, um die Flut der Entropie zurückzudrängen und Systeme einer vorteilhaften Ordnung zu schaffen. Tatsächlich kann man sich die Entropie als ein Steuerungselement der Natur vorstellen.

Wir alle können in unserem Alltag Entropie beobachten. Saubere Räume werden unordentlich und staubig. Starke Beziehungen zerbrechen. Früher jugendliche Gesichter falten sich. Gebäude verfallen, Farbsplitter und Fliesen lösen sich. Unordnung ist kein Fehler; es ist uns vorgegeben. Die Existenz der Entropie hält uns in Bewegung

Tautropfen über Entropie: Tau besteht aus winzigen Wassertröpfchen. Er entsteht, wenn Wasserdampf in der Atmosphäre an kühlen Oberflächen kondensiert. Tau ist ein Phasenübergang vom gasförmigen in den flüssigen Zustand und bedeutet daher eine Abnahme der Entropie. Wenn Dampf oder Gase kondensieren, nimmt die Entropie eines Systems ab. Tau ist ein Reinigungsmittel, das sich in aller Stille dem Kampf gegen die Klauen des Klimawandels widmet. Ein hoher Tauanteil im Grasland kann die Feuchtigkeit liefern, die verschiedene Arten von Samen zum Keimen benötigen. Er kann Bedingungen schaffen, die den Übergang von Grasland zu Wäldern unterstützen. Einige Arten können Wasser tatsächlich direkt über ihre Blätter aufnehmen. Für diese Arten ist Tau eine direkte Feuchtigkeitsquelle. Tau unterstützt das Überleben von Millionen von Organismen in unserem Ökosystem und treibt beispielsweise Regenwürmer an, den Boden fruchtbarer zu machen.

Eine Botschaft eines Tautropfens: Das Erste, was mir am Tau auffällt, ist seine Transparenz. Transparenz schafft Legitimität. Tauähnliche, freundliche Worte haben eine mildernde Wirkung. Sie reißen den Boden nicht wie ein Blitz auf und hinterlassen dennoch eine große Wirkung. Der Regen prasselt und die Ozeane rauschen, aber der Tau fällt ruhig und unhörbar herab, denn echte Liebe ist niemals laut. Es gibt kein besseres Wasser als den frühen Morgentau. Stille ist niemals leer. Tau ist nicht einfach rohes Wasser. Ein Großteil davon ist zunächst über die Poren der Pflanzen verdunstet. Wir müssen bereit sein, zum Wohle anderer zu verdampfen, denn kein Baum trägt Früchte, die er selbst essen kann. Wir erheben uns, indem wir andere aufrichten. Der Tau mildert, erwärmt, befeuchtet und besänftigt die Erde, damit sie Früchte tragen kann.

In der Nachahmung von Tautropfen: Diese Ausstellung spricht daher von Tautropfen auf Entropie, indem sie sich einiger dynamischer Motive bedient. Dazu gehören Blattgemüse über bepflanzter Erde. Es gibt auch Bilder von Lebewesen und von Menschenhand geschaffenen Objekten, die in strukturierten Interpretationen von Tautropfen schweben. Das häufige Auftreten der Farbe Blau, zeugt in dieser Kombination von Frieden, Wiederbelebung, Regeneration und Hoffnung. Laut Farbpsychologen ist die Farbe, die Stress reduziert, zwar ganz persönlicher Natur, Blau spendet uns jedoch nachweislich die tägliche Energie zur Stressbekämpfung, die wir hier als Entropie verstehen. In diesen Kunstwerken bringt die Farbe Blau in den wiederkehrenden Motiven der Unordnung Ruhe und heilt den Geist.

Wir können diese Kunstwerke als visuelle Vorlagen nutzen, um in unserer Vorstellung positive Bereiche zu entdecken und Energie aus unserem Unterbewusstsein zu sammeln. Die Entropie wird immer von selbst zunehmen, die einzige Möglichkeit, weiterhin Ordnung zu schaffen, ist die Zugabe von Energie.“

Tony Nwachukwu ist Bildhauer, Maler und Symbolgraphiker. Er wurde am 30. September 1959 in Enugu, Nigeria, geboren. Er beendete sein Kunststudium 1982 an der University of Nigeria Nsukka. Von 1984 bis 1985 lehrte er Kunst (Fine Arts) und Kunstgeschichte an der Bendel State University Ekpoma, Nigeria. Von 1985 bis 1987 arbeitete Tony als Kurator und Direktor an der TUAS-Kunstgalerie in Lagos. Seit 1987 lebt und arbeitet Tony als selbständiger Künstler in Owerri, Nigeria, wo er auch eine Kunstgalerie hat. Nach seinen vielen erfolgreichen Ausstellungen in Deutschland, Österreich, Schweiz und Slowenien ist Tony als afrikanischer Künstler in die Smithsonian Institution Libraries in Amerika eingetragen.

Tonys Arbeit ist das Zeugnis einer erfolgreichen Vermittlung zwischen der traditionellen afrikanischen Kultur und dem modernen Afrika. Dabei spielen christliche Themen eine zentrale Rolle. Er hat u.a. im Jahr 2009 das Hungertuch für Misereor mit dem Titel „Bewahrung der Schöpfung“ gemalt und im Jahr 2006 für die Kirche St. Kilian in Möckmühl den Kreuzweg gestaltet.

Die Ausstellung im Dezember 2023 und im Januar 2024 im Wasserschloss hat er unter das Thema „Tautropfen über Entropie“ gestellt. Er sieht dabei den Tau als Reinigungsmittel, das sich in aller Stille dem Kampf gegen die Klauen des Klimawandels widmet.

Zur Vernissage am Sonntag, 3. Dezember um 14 Uhr im Wasserschloss sind alle Kunstinteressierten ganz herzlich eingeladen. Die Ausstellung ist an allen Sonn- und Feiertagen (nicht an Heiligabend) bis zum 14. Januar 2024 von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Tony Nwachukwu ist bei der Vernissage und auch an den Ausstellungstagen anwesend und freut sich auf regen Austausch mit den Besuchern.