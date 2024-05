Lust auf ein Kaltgetränk nach der Arbeit? Oberhalb der Edeka-Tiefgarage am Bahnhofsplatz findet in den nächsten drei Wochen immer donnerstags der Kornwestheimer Sommer – After Work statt.

Zum Trinken gibt es an der mobilen Bar von Meschugge von Cocktails (auch alkoholfrei) über Softgetränke, bis hin zu Wein und Bier alles, was das Herz begehrt. Vor Ort können es sich die Kornwestheimerinnen und Kornwestheimer auf den städtischen Liegestühlen bequem machen.