Ausstellung "DRUCKSPUR südwest"

Grafik-Biennale.

Das Ziel des Ausstellungsprojekts ist es, eine herausragende kuratierte Ausstellung zu gestalten, die die Vielfalt und Qualität der regionalen Druckgrafik präsentiert und zugleich eine aktive Kooperationsplattform für Kunstschaffende, Institutionen, Wirtschaft und Öffentlichkeit bildet.

Ein weiteres Ziel ist, Techniken, Verfahren und Methoden druckgrafischer Arbeit der Öffentlichkeit näher zu bringen.

Um dies zu erreichen, wird eine Spur gelegt, die DRUCKSPUR südwest – sie verläuft zwischen der Kulturwerkstatt BT24, der Zehntscheuer und dem Ausstellungsort „Altes Gefängnis“ in Münsingen. Die Spur reicht durch die Geschichte einer Kunst und verzweigt sich für vielfältige Techniken und Verfahren, künstlerische Ansätze und zukunftsgerichtete Experimente. Sie reicht über den Landkreis Reutlingen hinaus und bildet einen Schwerpunkt für den Südwesten. Kunstschaffende sind mit ihrem druckgrafischen Werk eingeladen, ebenso Partner, Unterstützer, Förderer und alle Interessierten.