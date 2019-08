Ausstellung - Ehepaar Nitzsche

Zusammen mit den bekannten Pferdebildern von Ingrid Nitzsche sind die Arbeiten von Ihrem Ehemann Holger Nitzsche im Bönnigheimer Rathaus zu sehen. Beide sind Mitglied im Ludwigsburger Kunstverein und haben die letzten Jahre gemeinsam ihre Arbeitn ausgestellt.

Frau Nitzsche widmete sich in ihrem bisherigen Schaffen vornehmlich mit der Pferdemalerei. Neuerdings erscheinen auch andere Tiere in ihren expressionistischen Arbeiten, zumeist in Öl auf Leinwand. Jeder ihrer Bilder dokumentiert den Ausdruck ihrer innigen Zuneigung zu Tieren, insbesonders aber zu Pferden, mit denen sie seit ihrer Kindheit Umgang hat.

Ganz anders sind die Bilder von Holger Nitzsche, gelernter Kunstpädagoge. Sein Leitmotiv heißt "Experimentieren und Verändern". Dabei versucht der Künstler vorgefundenes Material zu bearbeiten, zu verändern und miteinander zu kombinieren. Auch das Übermalen von Fotos, Postern und Gemälden gehen in diese Richtung.