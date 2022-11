Die Stadt Kornwestheim verfügt über eine repräsentative Kunstsammlung, die große Namen der abstrakten Malerei zu bieten hat.

Die Werke von Günther C. Kirchberger, Max Ackermann und vielen anderen treffen nun in der Ausstellung "Eine Frage der Form" auf ausgewählte Objekte des Alltagsdesigns aus der Kulturgeschichtlichen Sammlung und eröffnen so ganz neue Sichtweisen.