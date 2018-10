Ausstellung Ernst Barlach - Vernissage

Ernst Barlach (1870-1938) zählt zu den wichtigsten deutschen Künstlern des frühen 20. Jahrhunderts. Eine Kooperation mit dem Ernst Barlach Haus in Hamburg ermöglicht nun, der Idee von der Unbedingtheit der Existenz im Schaffen von Ernst Barlach nachzuspüren und im Dialog mit Werken von Fritz Ruoff einen besonderen Echoraum zu schaffen. „Existenz Mensch“ antwortet so zugleich auf die in Kooperation mit der Stankowski-Stiftung realisierte und bis zum 21. Januar 2018 zu sehende Ausstellung „Das heilige Konkrete / Das konkret Heilige“ mit Werken von Anton Stankowski und Fritz Ruoff. Nach Giorgio Morandi (2016) und Anton Stankowski (2017) kann die Ruoff Stiftung 2018 erneut eine herausragende Künstlerposition der Moderne präsentieren.

Eröffnung: 11. November, 11 Uhr

Einführung: Dr. Karsten Müller, Direktor Ernst Barlach Haus, Hamburg

Führungen

Donnerstag, 22. November, 18 Uhr

Sonntag, 9. Dezember, 15 Uhr