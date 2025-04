Die Ausstellung #EUWomen präsentiert Frauen, die sich aktiv von Anfang bis heute in die Gründung und Gestaltung der Europäischen Integration eingebracht haben bzw. einbringen. Außerdem geht es um die Chancengleichheit in den Institutionen der europäischen Politik sowie in den Mitgliedsstaaten.

Ausstellungseröffnung Donnerstag, 8. Mai 2025, um 19 Uhr

Die Ausstellung ist eine Leihgabe der Senatskanzlei Bremen. Sie wurde von der Europaabteilung des Bevollmächtigten Bremens beim Bund und für Europa erstellt und von der Vertretung der EU-Kommission in Deutschland gefördert. Die Ausstellung wird in Kooperation der Stabsstelle Chancengleichheit mit dem Euro Point Ostalb und der Kontaktstelle Frau und Beruf präsentiert.

Dozentin: Elke Heer