Ausstellung "Fantasie in der Natur und abstrakte Impressionen"

Die Künstlerinnen Ute Speiser und Saskia Newbatt laden herzlich zur Besichtigung ihrer Ausstellung ein, die vom 06. Mai bis einschließlich 30. Juni 2025 im Haus des Gastes besichtigt werden kann. Für beide Künstlerinnen ist die Kunst ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. In ihrer Malerei verbinden beide ihre Fantasie und Stimmungen mit den gegebenen Materialien. In vielfältiger Weise sind sie auf einem kontinuierlichen Weg ihre Maltechniken und Ausdrucksformen immer weiter zu entwickeln. Die Themen sind breit gestreut. Mal sieht man Landschaften, in anderen Werken Studien von Menschen, dann wieder fantasievolle Blumenbilder aber auch farbenfrohe abstrakte Werke.

Interesse geweckt? Zu den folgenden Öffnungszeiten des Tourismus- und Kulturbüros kann die Ausstellung bis Ende April 2025 besichtigt werden: Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag von 14 bis 16 Uhr.

Tipp: Auch ein Besuch im Café | Restaurant „Im Esszimmer“ bietet die Möglichkeit die Ausstellung zu sehen.

Öffnungszeiten: Do 17.30 bis 22 Uhr, Fr 14 bis 22 Uhr, Sa 12 bis 22 Uhr und So 9 bis 17 Uhr. Des Weiteren können auch nach Voranmeldung unter der Telefonnummer 07334 6911 individuelle Termine mit der Künstlerin vereinbart werden.