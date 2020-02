Ausstellung fdf

Die „fdf“ ist die größte Endverbraucherausstellung im Großraum Neckar-Alb/Südwürttemberg-Hohenzollern. Rund 400 Firmen aus den Bereichen Mode, Kosmetik, Wellness, Haushalt, Freizeit, Wohnen und Einrichten, Bauen, Renovieren und Energietechnik stellen in 21 Hallen aus. Der Besucher erhält wie in all den vorangegangenen Jahren wieder einen umfangreichen und informativen Querschnitt durch das regionale Wirtschaftsleben und kann auf zugkräftige Veranstaltungen und Sonderschauen hoffen. Daneben ist für gute Unterhaltung und das leibliche Wohl bestens gesorgt.