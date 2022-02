Ausstellung: Feel the Touch

Mit dem Konzept „Invited Artist“ lädt die Universität jährlich international renommierte und innovative Künstlerinnen und Künstler nach Tübingen, um Studierenden persönliche Einblicke in die zeitgenössische Kunst unterschiedlicher Kulturkreise zu ermöglichen. Sie erhalten so die Gelegenheit, in der Begegnung mit einem Künstler antrainiertes kognitives Lernen mit kreativer Selbsterfahrung und sozialer Intelligenz zu bereichern.

Der inzwischen dritte „Invited Artist“ der Universität ist Zurab Bero aus Tiflis, Georgien. Vom 15. Oktober bis zum 30. November 2021 bot Bero zwei Workshops zur Bildhauerei an der Universität an, in denen er mit zwei Studierendengruppen mit Teilnehmern aus allen Fakultäten zusammenarbeitete.

Die Ergebnisse des Workshops werden in der Sonderausstellung „Feel the touch“ im Kabinettraum, Schloss Hohentübingen präsentiert, die vom 18. Februar bis zum 18. April 2022 zu besichtigen sind. Über das Projekt und die Ausstellung erscheint ebenfalls eine zweisprachige verfügbare Begleitpublikation.