Ausstellung "Flowers / Blumen" David Roman

Die Galerie/Cafe zeigt von David Roman Blumen-Fotografien einmal ganz anders.

Die aktuelle Situationen wie Krieg, Hunger und Krankheiten inspirierten den Fotografen David Roman zu seinen neuen Blumen-Werken. Für ihn repräsentieren die Blumen Menschen, die aus einer schwierigen Situation in eine ungewisse Zukunft in ein neues Land flüchten. Mit der Einzigartigkeit jeder Blume möchte der Künstler auf die Schönheit und Würde eines jeden Menschen egal welcher Rasse, Herkunft, Religion und Alter aufmerksam machen. Der Fotograf frägt uns als Betrachter: ”Why can’t we see the beauty in each other as if we were flowers not weeds?”

Die Besuchszeiten sind am Wochenende: Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr oder nach telefonischer Vereinarung. Der Künstler ist anwesend. Foto zur Ausstellung unter www.dieapothekegallery.com